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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe tarihini değiştirecek karar!

Sözleşmesi biten Volkan Demirel ve Hasan Ali gibi isimlerle masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertliler sözleşmeleri Türk lirası üzerinden yapacak.

Spor / 15 Nisan 2017 Cumartesi 14:58
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe tarihini değiştirecek karar!

Son dönemlerde hemen hemen bütün kulüplerin korkulu rüyası haline gelen Finansal Fair Play konusu, Fenerbahçe'nin yeni sezonda taktik değiştirmesine sebep oldu.

Sarı-lacivertli yönetim sözleşmeleri sona erecek Volkan Demirel ve Hasan Ali ile yola devam etme kararı aldı. Ancak yönetim UEFA Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle ilk olarak bu iki futbolcuyla TL üzerinden anlaşma yapma kararı aldı.

Yaşanan kur artışlarından etkilenmemek için işi sıkı turan sarı-lacivertliler yıllık 2,5 milyon avro kazanan Volkan Demirel'e 1+1 sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon lira teklif edecek. Yönetimin Hasan Ali'nin de sözleşmesini uzatmak istediği, bu oyuncuya da yıllık 3 milyon lira teklif edeceği ifade edildi.
Altyapıya önem verilecek

Sözleşmede Türk Lirası'na dönme planlarının yanı sıra sarı-lacivertliler altyapıya daha çok önem verme kararı aldı. Amatör branşlardaki başarının aksine futbolda maliyetli transferlere rağmen beklediğini bir türlü elde edemeyen yönetim, bundan sonra altyapıya daha çok eğilecek. Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin sadece oyuncu satın alan bir kulüp değil altyapıdan oyuncu yetiştirip kadrosuna katan bir kulüp hâline gelmesi için kurmaylarına direktifler verdi. Altyapı takımları için tesisleşme hamlesini tamamlayan sarı-lacivertliler genç oyuncuların antrenman performansları ve kişisel gelişimlerini de yakından takip ediyor. Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli, Hakan Cinemre gibi isimlerin yeni sezonda A Takım'da olması bekleniyor.

AvroVolkan DemirelAmatörAziz YıldırımRecep Tayyip Erdoğan


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