UEFA, Beşiktaş ve Lyon'u disiplin kuruluna sevk etti!

UEFA, Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında yapılan Avrupa Ligi çeyrek final maçında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlatarak iki kulübü disiplin kuruluna sevk etti.



UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan maçla ilgili soruşturma açıldığı ve iki kulübün de disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.



Açıklamada, tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Olympique Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması, gerekçeleriyle Fransa temsilcisinin disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.



Beşiktaş'ın ise meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.



Konu hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı ifade edildi.



Lyon Valiliği, karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, toplam 7 taraftarın yaralandığını duyurmuştu. Olayların ardından iki takımın toplam 12 taraftarının ise gözaltına alındığı kaydedilmişti.