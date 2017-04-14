Trabzonspor'dan CAS açıklaması

CAS kararının ardından bordo-mavililer, resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere ver verildi:



'Kulübümüzün Mayıs 2014'te UEFA'ya ilettiği şikayetin hemen ardından, 18 Haziran 2014 tarihinde Fenerbahçe Kulübü, kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiştir. Fenerbahçe Kulübü temsilcileri, 'kumpas' olarak adlandırdıkları dosyayı esas alarak kulübümüzün şike faaliyetlerine karıştığını iddia etmişlerdir. Bu iddialar önce UEFA Disiplin Kurulu, ardından da UEFA Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Ret kararına karşı Fenerbahçe Kulübü, CAS'a başvurmuştur. Bugün kulübümüze ulaşan CAS kararına göre, Fenerbahçe Kulübü'nün tüm iddiaları reddedilmiştir. Böylece kulübümüz; Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay, Etik Kurul, PFDK, Tahkim Kurulu ve UEFA'nın ardından; CAS tarafından da aklanmıştır. Kulübümüzün haklarını almak için verdiğimiz mücadele aynı kararlılıkta devam edecektir.'