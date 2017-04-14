Şenol Güneş: 'Kim yaparsa yapsın...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon maçının ardından yenilen gollerle alakalı olarak şunları söyledi:



'Golden sonra alanları kapatmaya çalıştık. İlk yarıda kontrol bizdeydi. Orta sahayı da kapattık ve ileri çıkmaya çalışmaştık. Son 15 dakikada rakibin hamlelerine karşı orta sahada hamle yapıp dirençli olmaak istedik. Ancak hücum duran toplarında başarılı olan takıma karşı iyi çalışmamıza, önlem almamıza rağmen golü yedik. Sonrasında beklenmeyen bir hatalı gol yedik.'



'1-0'DAN SONRA KAYBETMEK ÜZÜCÜ'



'1-0'dan sonra 2-1 kaybetmek üzüntü verici ama ilk maçı oynadık. Burada gol de bulamayabilirdik ama duran toptan önemli pozisyonlarımız oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama daha rövanşı var. İkinci 90 dakikada turu geçmek istiyoruz.'



'KÖTÜYE İZİN VERMEMEK GEREKİYOR'



'Maçtan önce gerginlik maalesef üzüntü verici. Olmaması gereken durum. Sahadaki olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışırken, uygulamada kötü bir görüntü oldu. Böyle bir izlenimle buradan ayrılmak doğru değil. Kim yaparsa yapsın. Buraya gelen herkes futbol izlemeye, takımlarına destek olmaya geliyor. Burada kim yanlış yapanları da uyarmak, kaldırmak geliyor. Kötüye izin vermemek gerekiyor.'



'UEFA AVRUPA LİGİ İÇİN DAR KADROMUZ VAR'



'Şans bulan oyuncularımız iyi oynamalı. Sahanın dışına çıkmak istemeyen her oyuncu benim için makbüldür. Oyuncular da kendilerine mazeret bulmamalı. Zaten bizim şu anda UEFA Avrupa Ligi için dar kadromuz var. Marcelo iyi oynamıştı, bizim için kayıp ama diğer oyuncular da forma giyecektir.