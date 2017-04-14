Galatasaray'ın milli futbolcusu Selçuk İnan'ın vefat eden kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Cami'nde Cuma namazına müteakip defnedildi. Cenazede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Futbol Takımı oyuncuları yerli ve yabancı olarak tam kadro yer alırken, ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adanaspor eski Teknik Direktörü Levent Şahin, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Köybaşı ve Ahkisar Belediyespor'lu Olcan Adın da Selçuk İnan'ı yalnız bırakmadı. Öte yandan spor ve siyaset camiasından da birçok isim cenaze töreninde yer aldı.



Merhum Mehmet Selami Kardaş, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.