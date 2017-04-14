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Messi, FIFA'ya ifade verecek

Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle dört maç ceza alan Messi, 4 Mayıs'ta FIFA'ya ifade verecek.

Spor / 14 Nisan 2017 Cuma 15:12
Messi, FIFA'ya ifade verecek

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Şili'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yardımcı hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Lionel Messi'nin, FIFA tarafından ifade vermeye çağrıldığı duyuruldu.

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, FIFA'nın Messi'yi ifade vermek üzere 4 Mayıs'ta İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezine davet ettiği bildirildi. İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun, AFA avukatlarının eşliğinde savunmasını yapacağı belirtildi.



Dört maç men cezasının yanı sıra FIFA tarafından yaklaşık 10 bin dolar da para cezasına çarptırılan Messi, yaşanan olayın ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 'Sözlerimle yardımcı hakemi rahatsız ettiysem özür dilerim. Kendi kendime söylendim, kesinlikle direkt hakeme karşı küfür etmedim. Açılan soruşturmanın, bana karşı herhangi bir yaptırımı olmadan kaldırılmasını talep ediyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Bolivya maçında forma giyemeyen Messi, cezanın düşürülmemesi durumunda Uruguay, Venezuela ve Peru karşılaşmalarında da takımdaki yerini alamayacak.

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