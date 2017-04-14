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Lyon Valiliği açıkladı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda toplam 7 taraftar yaralandı. Toplam 12 Türk ve Fransız taraftar, gözaltına alındı

Spor / 14 Nisan 2017 Cuma 12:52
Lyon Valiliği açıkladı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.

Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

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