Lyon Valiliği açıkladı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda toplam 7 taraftar yaralandı. Toplam 12 Türk ve Fransız taraftar, gözaltına alındı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.
Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.
Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.
Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.