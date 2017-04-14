Lyon başkanından skandal sözler

Lyon-Beşiktaş maçı Türk taraftarlar ile Fransız taraftarların yaşadığı tartışma nedeniyle 1 saat gecikmeli başlamış ve yaklaşık 2 bin taraftar sahanın içine girmişti.



Beşiktaş'ın son dakikada Fabri'nin hatasıyla 2-1 kaybettiği mücadele sonrası Olympic Lyon başkanı Jean-Michel Aulas, 20 Nisan Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesi için UEFA'ya seyircisiz oynanması hususunda başvuru yapacaklarını söyledi.



İşte Lyon başkanının açıklamaları



İstanbul'daki rövanşın seyircisiz oynanması adaletli olur. İstanbul'daki rövanş için endişe duyuyoruz. Futbolcuların sağlığı adına endişe duyuyoruz. UEFA gerekeni yapmalı. UEFA bu duruma dahil olmalı. Rövanş için gerekenleri yapmalı. Görünen o ki Beşiktaş yönetimi, maça girme hakkı olmayan kişilere bilet sattı. Bugün tribünde çok fazla insan yaralandı. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı biletleri olmamasına rağmen içeri girdiler.