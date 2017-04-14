Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Fabri'yi affetmeyeceğim'

Güntekin Onay ve Mehmet Demirkol NTVSpor'da Lyon-Beşiktaş maçını yorumladı.

Spor / 14 Nisan 2017 Cuma 01:58
'Fabri'yi affetmeyeceğim'

Mehmet Demirkol, Güntekin Onay ve Nebil Evren'le birlikte NTVSPOR ekranında Lyon-Beşiktaş maçını değerlendirdi.

İşte Demirkol'un açıklamalarının önemli bölümleri şu şekilde:

Quaresma çok önemli. 6 Şampiyonlar Ligi maçında da var. 4 Avrupa Ligi maçında da var. Quaresma varlığıyla 1 numaralı hücum planı Beşiktaş'ın. Özellikle ligin ilk yarısında ve Şampiyonlar Ligi boyunca Quaresma işi döndürdü. İki sene önce olmasa, hatta bir avantaj bile sayılabilirdi olmaması. Peki bunun yerini nasıl dolduracaksın? En yakın plan Talisca'nın kenara gelmesi değil. Cenk'in yanına gelmesi, Ömer Şişmanoğlu'nun ileride olması hatta!

‘Adriano arkası olmaz'

Tosic'in sol bek oynaması da çok riskli. Lyon'un öndeki 4 oyuncusu hareketli… Dönüşümlü oynayabilirler. Adriano arkası Tosic çok riskli. Hoca bunun denemesini yapmıştır. İdmanda bunu denemiştir. Başka bir takımın maçı olsa Lyon deplasmanında açıp seyretmem ama Beşiktaş farklı.

‘Sürekli git-gel var ama Lyon gol bulamıyor'

Talisca, Avrupa'da 4. asistini yaptı. 10 numara mı, değil mi tartışmaları yapılıyor ama asistlere devam ediyor. Şenol Güneş, Mitrovic ile olmayınca, onu öne attı. 2-3 gollük hata yaptı. Bence yerine orta saha alacak. Bu maç, Trabzonspor-Beşiktaş maçına benziyor. Sürekli git-gel var ama Lyon gol bulamıyor. Marcelo cezalı duruma düştü, yazık oldu. O yüzden Beşiktaş işi bu maçta bitirmeli.

‘Yazık oldu'

Böyle bir hakem bulmuşken, böyle de bir oyun varken, yazık oldu. Fabri'yi affedemeyeceğim. Saat geç oldu falan kafası mı gitti acaba! Fabri'nin yaptığı hatayı Tolga Zengin yapsa Türkiye'ye dönemezdi. Quaresma yoksa Ömer Şişmanoğlu öne geçer, Cenk oraya geçer, iş biter. Dört tane oyuncunun yerini değiştirmeye gerek yok.

Erdoğan'dan olay Lyon-Beşiktaş maçı yorumu Erdoğan'dan olay Lyon-Beşiktaş maçı yorumu Fransızlar Türk'lere demirlerle saldırdı Fransızlar Türk'lere demirlerle saldırdı Lyon Valiliği açıkladı: 12 yaralı, 12 gözaltı Lyon Valiliği açıkladı: 12 yaralı, 12 gözaltı Ryan Babel: İnsanın canını acıtıyor Ryan Babel: İnsanın canını acıtıyor Atiba'dan Fabri itirafı! Atiba'dan Fabri itirafı! 'Fabri'yi affetmeyeceğim' 'Fabri'yi affetmeyeceğim' Lyon başkanından skandal sözler Lyon başkanından skandal sözler Şenol Güneş: 'Kim yaparsa yapsın...' Şenol Güneş: 'Kim yaparsa yapsın...' Lyon'da Fabri'den can yakan hata! Lyon'da Fabri'den can yakan hata! İşte olayları başlatan maskeli grup! İşte olayları başlatan maskeli grup! Lyon yönetiminden skandal tutum Lyon yönetiminden skandal tutum Maç öncesi ortalık karıştı! Fransızlar sahaya girdi Maç öncesi ortalık karıştı! Fransızlar sahaya girdi

Tolga ZenginÖmer ŞişmanoğluŞenol GüneşLyonBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar