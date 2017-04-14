'Fabri'yi affetmeyeceğim'

Mehmet Demirkol, Güntekin Onay ve Nebil Evren'le birlikte NTVSPOR ekranında Lyon-Beşiktaş maçını değerlendirdi.



İşte Demirkol'un açıklamalarının önemli bölümleri şu şekilde:



Quaresma çok önemli. 6 Şampiyonlar Ligi maçında da var. 4 Avrupa Ligi maçında da var. Quaresma varlığıyla 1 numaralı hücum planı Beşiktaş'ın. Özellikle ligin ilk yarısında ve Şampiyonlar Ligi boyunca Quaresma işi döndürdü. İki sene önce olmasa, hatta bir avantaj bile sayılabilirdi olmaması. Peki bunun yerini nasıl dolduracaksın? En yakın plan Talisca'nın kenara gelmesi değil. Cenk'in yanına gelmesi, Ömer Şişmanoğlu'nun ileride olması hatta!



‘Adriano arkası olmaz'



Tosic'in sol bek oynaması da çok riskli. Lyon'un öndeki 4 oyuncusu hareketli… Dönüşümlü oynayabilirler. Adriano arkası Tosic çok riskli. Hoca bunun denemesini yapmıştır. İdmanda bunu denemiştir. Başka bir takımın maçı olsa Lyon deplasmanında açıp seyretmem ama Beşiktaş farklı.



‘Sürekli git-gel var ama Lyon gol bulamıyor'



Talisca, Avrupa'da 4. asistini yaptı. 10 numara mı, değil mi tartışmaları yapılıyor ama asistlere devam ediyor. Şenol Güneş, Mitrovic ile olmayınca, onu öne attı. 2-3 gollük hata yaptı. Bence yerine orta saha alacak. Bu maç, Trabzonspor-Beşiktaş maçına benziyor. Sürekli git-gel var ama Lyon gol bulamıyor. Marcelo cezalı duruma düştü, yazık oldu. O yüzden Beşiktaş işi bu maçta bitirmeli.



‘Yazık oldu'



Böyle bir hakem bulmuşken, böyle de bir oyun varken, yazık oldu. Fabri'yi affedemeyeceğim. Saat geç oldu falan kafası mı gitti acaba! Fabri'nin yaptığı hatayı Tolga Zengin yapsa Türkiye'ye dönemezdi. Quaresma yoksa Ömer Şişmanoğlu öne geçer, Cenk oraya geçer, iş biter. Dört tane oyuncunun yerini değiştirmeye gerek yok.