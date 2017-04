Fabri Beşiktaş'ı yaktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçında Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Beşiktaş, Fransa Lige 1 ekibi Olympique Lyon'la karşılaştı. Parc OL'de oynanan maçta Babel'in 15. dakikadaki golüyle öne geçen siyah-beyazlılar maçın son 10 dakikasında üstünlüğünü koruyamadı ve kendi hatalarından yediği 2 golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



GOOOLLL! RYAN BABEL HARİKASIN

Kara Kartal'da Ryan Babel, 15. dakikada attığı muhteşem golle Parc OL'yi sessizliğe gömdü. Talisca'nın sevdiği bölgeden kazanılan serbest vuruşta Brezilyalı yıldız kaleye vurur gibi yapıp pasını boş durumdaki Babel'e çıkardı. Tek pasla kaleci Lopes'le karşı karşıya kalan Ryan Babel klas bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.







DİREKLER SALLANDI

Olayların şokunun üstüne ne olduğunu anlamadan yenik duruma düşen Lyon ilk yarıdaki tek gol pozisyonunu Nebil Fekir'le yakaladı. Corentin Tolisso'nun arka direğe ortasında Fekir'in topun gelişine çektiği şutta Marcelo Guedes'e çarpan top üst direkten geri geldi.







İKİ OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Lyon'da sağ bek Rafael, Beşiktaş'ta ise stoper Marcelo ilk yarıda gördükleri sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarımız Ryan Babel'in golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.







LACAZETTE YAN AĞLARI GÖRDÜ!

Maçın 70. dakikasında Olympique Lyon'da Lacazette'nin karşı karşıya yakaladığı pozisyonda nefeslerimizi tuttuk. Marcelo'nun kaptırdığı topta ceza sahasına giren Lacazette, Fabri'yi geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Yan ağlara giden top sonrası derin nefes aldık!







DİREKLER KARTAL'I KORUDU

Olympique Lyon 79. dakikada gole çok yaklaştı! Corentin Tolisso'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.







LYON BERABERLİĞİ YAKALADI

Maç boyunca iyi mücadele eden Beşiktaş'a son 10 dakikada bir şeyler oldu! 83 ve 84. dakikalarda yenilen üst üste 2 golle senaryo bir anda tersine döndü! Fransız ekini 83'te Corentin Tolisso'nun golüyle beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasında Talisca'dan seken topu önünde bulan Tolisso skora denge getirdi.







FABRİ'DEN BÜYÜK HATA!

Beşiktaş, ilk golün şokunu atlatamadan 1 dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü! Fabri geri pasta rakibine çalım atmaya çalıştı ancak topu kaptırınca Lyon rahat bir gole imza attı. Jeremy Morel Fabri'den kaptığı topu boş kaleye yuvarladı ve Lyon'u öne geçiren golü attı.







MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.



Güneş, Quaresma'nın kadroda yer almamasının ardından orta sahanın sağında Ryan Babel'i görevlendirdi. Babel'in sağ kanatta oynadığı karşılaşmada Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu.



Şenol Güneş, orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitmek zorunda kaldı. Adriano'nun orta sahaya geçtiği Beşiktaş'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maça göre Olympique Lyon karşısında tek değişiklik yaptı.



ABOUBAKAR'IN CEZASI BAŞLADI

Beşiktaş'ın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı.

Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın yedeklerinde ise Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yer aldı.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Fransa'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden Lyon'a gelen çok sayıda taraftar, statta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Mücadeleyi 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Beşiktaş, arkasına aldığı taraftar desteğiyle adeta bir iç saha maçı oynadı. Maç öncesinde yaşanan olaylar sonrası kale arkasındaki bazı Olympique Lyonlu taraftarların yerinden ayrıldığı gözlendi.

Lyon Stadı'nın üst bölümlerini siyah-beyazlı taraftarlar tamamen doldururken, Fransız taraftarların yoğunluğunun kale arkası tribünlerinde olduğu görüldü.

.



MAÇTAN DAKİKALAR



Lyon:2 Beşiktaş:1



VE MAÇ SONA ERDİ

90'Gökhan İnler faul yaptı. Lyon, maçın son anlarında da atakta...

90'Tolisso uzaktan kaleyi yokladı, top yandan auta çıktı.

90'Maçın sonuna 3 dakika eklendi.

90'Lyon son dakikada korner atışı kazandı. Tousart'ın kafa vuruşu dışarı çıktı.

89'Beşiktaş, 74 saniye içinde Lyon'dan iki gol yedi...

88'Beşiktaş'ta moraller çökmüş durumda. Temsilcimiz şu an pas yapamıyor...

87'Beşiktaş, çok iyi dayandı ancak iki basit hatayla 2 dakika içinde yenik duruma düştü.

86'Fabri, topa vurmayıp çalım denedi ve topu kaybetti, Morel de boş kaleye topu ağlara gönderdi...

85'Fabri'den inanılmaz hata... Yapma Fabri... Lyon 2-1 öne geçti.

84'Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi.

83'Malesef golü kalemizde görüyoru... Lyon, eşitliği yakalıyor. Durum şimdi 1-1

83'Tolgay Arslan yaptığı faul yüzünden sarı kart gördü.

82'Lyon bu sefer sağ taraftan geldi. Jallet'in yerden açtığı sert orta Fabri'de kaldı.

81'Fabri'den müthiş kurtarış! Cornet, Fabri ile karşı karşıya kaldı, Fabri parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

80'Cenk Tosun bir faul daha yaptı. Cenk çok yorulmuşa benziyor...

79'İkinci yarının etkili isimlerinden Valbueana sarı kart gördü.

78'Direk! Lyon'un kullandığı kornerde Tolisso kafayı vurdu, top yan direkten döndü.

77'Valbueana yine sol tarafta topla buluştu. Açtığı kornerde Tosic topu kornere gönderdi.

76'Valbueana sağ tarafta müsait pozisyonda topla buluştu, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

75'Alexandre Lacazette, Marcelo'ya yaptığı faulün ardından hakeme sert tepki gösterdi. Lacazette'nin sarı kartı var...

74'Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyundan çıkıyor, Tolgay Arslan yerine giren oyuncu oluyor.

73'Lyon'da Jallet, Ryan Babel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

72'Cenk Tosun faul yaptı, top Lyon'a geçti.

71'Tolgay Arslan oyuna girmek için hazırlanıyor.

70'Lyon çok tehlikeli geldi... Marcelo'nun yaptığı hata sonucu Lacazette, Fabri'yi geçti, boş kaleye topu yan ağlara gönderdi...

69'Sağ tarafta topla buluşan Cornet, içeri iyi bir şekilde çeviremedi ve top auta çıktı. Fabri kale vuruşunu kullanacak.

68'Necip faul yaptı. Lyon hemen serbest vuruşu kullandı. Talisca şu an resmen sağ bek oynuyor gibi...

67'Nabil Fekir, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Fekir'e sarı kart gösterdi.

66'Lyon taraftarları da bu dakikadan itibaren takımlarına olan desteklerini arttırdı.

65'Mitrovic oyundan çıkıyor, yerine Necip Uysal giriyor...

64'Valbuena korkuttu... Fransız futbolcu ceza sahasına girmeden plase bir vuruş gönderdi. Top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

63'Lyon yine atak başlatıyor. Beşiktaş'ta Necip Uysal oyuna girmek için hazırlanıyor.

62'Lyon ikinci yarıda tek kale oynuyor...

61'Lyon, sağ taraftan Valbuena ile korner atışı kullanıyor.

60'Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ilk pas hatasını 60. dakikada yaptı.

59'Beşiktaş, uzun bir sürenin ardından Lyon yarı sahasına topu taşıdı. Oğuzhan'ın içeri açtığı topu Lyon savunması uzaklaştırdı.

58'Oğuzhan'a faul yapan Alexandre Lacazette sarı kart gördü.

57'Beşiktaş, bu dakikalarda 11 kişi ile kendi yarı sahasına çekilmiş durumda.

56'Lyon'un kullandığı korner atışında Lucas Tousart dokundu, top Fabri'de kaldı. Lyon atak üzerine atak geliştiriyor.

55'Lyon yine tehlikeli geldi. Mitrovic'i rahat geçen Fekir'in içeri çevirdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

54'Oyuna yeni giren Cornet, sağ tarafta topla buluştu ama ofsayt bayrağı kalktı. Hızlı bir oyuncu olan Cornet'in karşısında Tosic'in çok dikkatli olması lazım.

53'Lyon teknik direktörü Genesio, iki oyuncu değişikliğini 52. dakikada kullandı.

52'Christophe Jallet, sarı kartı bulunan Rafael da Silva yerine oyuna girdi.

52'Rachid Ghezzal oyundan çıkarken, Maxwell Cornet oyuna dahil oldu.

51'Lyon ataklarını sıklaştırdı. Sol kanattan çok tehlikeli geliyorlar...

50'Lyon atağı çok korkuttu... Lacazette yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem ofsayt kararı verdi.

49'Talisca ile ikinci gole çok yaklaştık! Oğuzhan'ın kullandığı kornerde Lopes boşa çıktı, Talisca boş kaleye topu ağlara gönderemedi.

48'Beşiktaş, Babel ile korner kazandı. Siyah beyazlı takım ikinci yarının ilk kornerini kullanacak.

47'İkinci yarıya iki takımda ilk yarıdaki 11'leri ile başladı.

46'İkinci yarı başladı! Tebrikler Beşiktaş!

45'İlk yarının sonuna iki dakika eklendi.

45'Oğuzhan Özyakup şansını orta sahadan denedi. Oğuzhan'ın vuruşu etkisiz kaldı.

44'Lucas Tousart sağ çarprazdan vurdu, top sol taraftan taca çıktı.

43'Lyon, ilk yarının son dakikalarında sağ kanattan ataklarını sıklaştırdı.

42'Sol kanatta topla buluşan Fekir, Mitrovic'in yanından ortasını açtı ancak Fabri topu rahat bir şekilde kontrol etti.

41'Marcelo, ilk yarıda Beşiktaş'ın en çok şut atan oyuncusu oldu...

40'Beşiktaş'ta Marcelo yine kafayı vurdu! Oğuzhan'ın ortasında Marcelo'nun kafası üstten auta çıktı.

39'Beşiktaş, sağ kanattan Talisca ile serbest vuruş kullandı, top kornere çıktı. Oğuzhan, korneri kullanmak için hareketlendi.

38'Lyon'da Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Mouctar Diakhaby faul yaptı.

37'Maçın İspanyol hakemi bu dakikalarda faul düdüğüne çok başvuruyor.

36'Beşiktaş, bu dakikalarda tamamen savunmaya çekildi. Lyon ileride çok adamla kaldı.

35'Maç hakem atışıyla tekrar başladı. Lyon atağı sürüyor. Lyon tüm hatlarıyla yarı sahamızda.

34'Hava topunda Tosic ile Alexandre Lacazette çarpıştı. Tosic yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu.

33'Lyon sol taraftan serbest vuruş kullanacak. Mathieu Valbuena topun başındaki futbolcu.

32'Talisca sakatlandı... Brezilyalı yıldız şimdi yavaş yavaş kalkıyor.

31'Marcelo topu kazandıktan sonra uzun bir pas gönderdi. Marcelo'nun pasında Lopes, ceza sahası dışına çıkarak Oğuzhan'dan önce uçarak kafa ile hamlede bulundu ve tehlikeyi önledi.

30'Talisca'dan top kaybı. Lyon hızlı geliyor... Marcelo'dan kritik hamle geldi.

29'Lyon atağında yine nefeslerimizi tuttuk... Mathieu Valbuena ile tehlikeli gelişen Lyon atağında top dışarı çıktı. Lyon atağı şimdi tekrar şekilleniyor.

28'Gökhan Gönül sağ kanattan çok iyi bir orta açtı. Cenk Tosun'dan önce Mouctar Diakhaby hamlede bulundu.

27'Beşiktaş, Talisca ile çıkarken top kaybı yaptı. Lyon atağı Mathieu Valbuena ile başladı. Lyon, oyunu bu dakikada Beşiktaş yarı sahasına yıktı.

26'Beşiktaş, Oğuzhan ile çok iyi paslaşarak çıktı. Ancak Cenk Tosun faul yaptı ve top yine Lyon'a geçti.

25'Talisca'nın güzel ortasında Marcelo zor pozisyonda dokundu ancak top dışarı çıktı.

24'Cenk yerde kaldı, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Temsilcimiz, sağ kanattan serbest atış kullanacak. Talisca yine topun başında.

23'Fekir'in vuruşu üstten auta çıktı. Rahat bir nefes aldık...

22'Lyon çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Alexandre Lacazette ve Fekir topun gerisinde. Fekir şimdi tek kaldı.

21'Marcelo Beşiktaş'ta sarı kart gördü. Marcelo rövanş maçında cezalı duruma düştü.

20'Lyon atağında top direkten döndü... Ev sahibi çok tehlikeli geldi... Fekir'in vuruşu üst direkten döndü.

19'Rafael da Silva, Gökhan Gönül'e yaptığı sert hareketin ardından sarı kart gördü.

18'Atiba orta sahada müthiş hareketlerle ileri çıktı. Adriano'nun ortasında Cenk topla buluşamadı.

17'Golün ardından Beşiktaş taraftarları bir kez daha meşale yaktı. Maçın hakemi uyarıda bulundu. Babel de seyircileri uyardı.

16'Talisca, serbest vuruşu pas ile kullandı. Sağ çaprazda topla buluşan Babel, uzak direğe çok güzel bir vuruş yaptı ve Beşiktaş'ı Fransa'da 1-0 öne geçirdi.

15'GOOOOLL!! Ryan Babel attı! 1-0

14'Talisca yerde kaldı, hakem faul kararı verdi. Kaleye çok uzak bir mesafe.

13'Lyon çok tehlikeli geldi... Ceza sahası içerisinde topla buluşan Alexandre Lacazette sert vurdu. Top yan ağlara gitti. Fabri şimdi kale atışını kullanacak.

12'Top tekrar Lyon'da. Ev sahibi takım, şu an daha baskılı olan taraf.

11'Lyon sağ kanattan çok hızlı çıkıyor. Fekir, Fabri ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.10'Bu sefer Lyon korner kullandı. Mathieu Valbuena korneri kullandı. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

9'Kara kartal yine tehlikeli geldi! Marcelo'nun altıpas içerisinden vurduğu şut Lyon savunmasından sekti.

8'Beşiktaş, korner kazandı. Topun başında Oğuzhan Özyakup var. Lyon taraftarı Oğuzhan'a yabancı madde atıyor.

7'Maç çok tempolu başladı. İki takımda tehlikeli geliyor...

6'Beşiktaş'ta Tosic topu kritik bir yerde kaybetti. Lyon atağında top en son Morel'den çıktı.

5'Beşiktaş tehlikeli geldi! Talisca'nın ortasında Marcelo, arkası dönük topu kaleye gönderdi. Lopes son anda topu kornere çeldi.

4'Beşiktaş, ilk faulünü Cenk Tosun ile kazandı. Talisca, Lyon yarı sahasının ortasından serbest vuruş kullanacak.

3'Beşiktaş, maça çok sayıda top kaybı ile başladı. Lyon paslaşarak hücuma çıkıyor.

2'Gökhan Gönül, çıkarken topu kaybetti. Tekrar Lyon atağı başlıyor...

1'Lyon maça hızlı başladı! Sağ taraftan etkili gelen Lyon, ilk bir dakika içerisinde ilk tehlikesini yarattı.

0'Ve Olimpik Lyon - Beşiktaş maçı başladı! Tebrikler kara kartal!

M.Ö.Maç öncesinde Şenol Güneş ve Bruno Genesio orta yuvarlağa geldi ve tribünleri selamladı. Oyuncular da tek tek birbirleriyle tokalaşıyor.

M.Ö.İki takım oyuncuları şimdi sahaya çıkıyor! Lyon taraftarları, ''Bizi Stockholm'e götürün'' yazılı pankart çıkarttılar.

M.Ö.Lyon - Beşiktaş maçı öncesi statta yapılan anonsa göre maç birazdan başlayacak.

M.Ö.Fransız basını, bazı Lyon taraftarlarının stadı terkettiğini belirtti. Hala maç için UEFA'dan gelecek açıklama bekleniyor.

M.Ö.Olympik Lyon TV, 'Maç bu akşam oynanacak' iddiasında bulundu. Kararın 5-10 dakika içerisinde açıklanması bekleniyor.

M.Ö.Lyon'dan açıklama: 'Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi'

M.Ö.Maç iptal edilebilir... Lyon Başkanı Aulas, sahada taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor!

M.Ö.FLAŞ! Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Lyon taraftarları sahaya indi! Yaklaşık 2000 taraftar sahaya indi! Büyük bir kargaşa yaşanıyor!

M.Ö.Lyon'un ilk 11'i (Beşiktaş): Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

M.Ö.Beşiktaş'ın ilk 11'i (Lyon): Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Adriano, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

M.Ö.Beşiktaş'ta Marcelo ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olimpik Lyon'da ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ve Lucas Tousart, bu maç sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düşecekler.

M.Ö.Beşiktaş, son maçında Süper Lig'de Trabzonspor'u nefes kesen bir mücadele sonunda 4-3 yenmişti. Lyon ise Fransa Ligi'nde sahasında Lorient'e 4-1 yenilerek şaşırtmıştı.

M.Ö.Olimpik Lyon, Fransa Ligi'nde 32 hafta sonunda 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise Süper Lig'de 27 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 61 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor.

M.Ö.Olimpik Lyon'da Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Fransız temsilcisi, ikinci turda AZ Alkmaar'ı toplamda 11-2'lik skorla geçerek dikkatleri üzerine çekmişti. Lyon, üçüncü turda da güçlü İtalyan temsilcisi Roma'yı eleyerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

M.Ö.Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş, ikinci turda Hapoel Beer Sheva'yı, üçüncü turda ise Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

M.Ö.Ev sahibi Olimpik Lyon'da Nicolas Nkoulou, Maciej Rybus, Maxime Gonalons ve Memphis Depay bu maçta yer alamayacak. Beşiktaş'ta ise Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Caner Erkin ve Demba Ba, Lyon maçında sahada olamayacak.

M.Ö.Bu maçın canlı anlatımıyla birlikte sizinle olacağız.

