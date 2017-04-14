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Ersun Yanal o ismi istiyor

2017 yılında bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'den Alper Potuk'un gelecek sezon mutlaka alınmasını istedi.

Spor / 14 Nisan 2017 Cuma 16:35
Ersun Yanal o ismi istiyor

Gelecek sezon güçlü bir kadronun temelini atmak için kolları erkenden sıvayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Alper Potuk hayali kurduğu öğrenildi.

'ALPER'İ MUTLAKA ALIN'

Yetenekli futbolcunun da Bordo-Mavililer'e haber göndererek gelmek istediğini belirtmesinin ardından Yanal'ın yönetime, 'Alper'i bana mutlaka alın' yönünde rapor verdiği bilgisine ulaşıldı.



'GÖNLÜ BİZDEN YANA'

Başarılı futbolcunun gelecek planlarında önemli yer tuttuğunu Başkan Usta ve yönetime anlatan Yanal'ın, 'Alper'i orta alanın her bölgesinde rahatlıkla kullanabilirim. Bu nedenle büyük hedeflerimizdeki planlarımızda Alper'in etkisi büyük olacak. Zaten gönlü bize gelmekten yana. Alper bize önemli güç katacaktır' dediği öğrenildi.

USTA İŞİ BİTİRECEK

Yanal'ın istediğini kulak arkası etmeyen başkan Muharrem Usta'nın sezon bitiminde Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturarak transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi. Usta'nın Alper'in kendilerine gelmesini görüşme masasında koz olarak kullanacağı kaydedildi. Alper'in Fenerbahçe ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TrabzonsporTeknik DirektörFenerbahçeAlper PotukErsun Yanal


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