Emre Mor bombası! Anlaşma tamam

3 büyük takımın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Antalyaspor’dan karşı atak geldi. Başkan Ali Şafak Öztürk’ün, genç yıldızla bizzat görüştüğü ortaya çıkarken, Türkiye’ye transferi halinde önceliğin Antalyaspor’da olacağı konusunda söz aldığı öğrenildi.



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Antalyaspor’dan sürpriz bir atak geldi. Sezon başında da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan, ancak başarılı olamayan Kırmızı-Beyazlıların Başkanı Ali Şafak Öztürk, bu kez transferde avantajlı duruma geçti.



Antalya merkezli yayın yapan Kanal V’nin haberine göre; Başkan Öztürk’ün, 24 Mart’ta Türkiye ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma nedeniyle Antalya’ya gelen genç yıldızla kendi otelinde bir araya geldiği ortaya çıkarken, transfer için önceliğin de Antalyaspor’un eline geçtiği vurgulandı. Bir toplantı da yıldız futbolcunun Menajeri Muzzi Özcan ile yapan Başkan Öztürk’ün, transferde büyük yol kat ettiği belirtildi.