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Cristiano Ronaldo için tecavüz iddiası!

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Alman meydasında büyük yankı bulan haberde 32 yaşındaki futbolcunun bu kadın ile anlaşarak ona susması için para gönderdiği ifade ediliyor.

Spor / 14 Nisan 2017 Cuma 22:29
Cristiano Ronaldo için tecavüz iddiası!

Cristiano Ronaldo ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Alman Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre Ronaldo, tecavüz etmekle Portekizli oyuncuyu suçlayan kadına 375 bin dolar verdi.

Yıldız futbolcunun avukatı bir açıklama yaparak bu olayın doğru olmadığını beyan etti. Avukat ayrıca bu haberleri yapanlara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını da dile getirdi.

Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının 20’li yaşlarda olduğu ve Las Vegas’ta yaşadığı ifade edildi.

Alman Der Spiegel’in verdiği bilgilere göre Ronaldo, ABD’de yaşayan bu kadın ile mahkeme dışında anlaşarak susması için para verdiği dile getiriliyor.

Olayın 13 Haziran 2009’da Las Vegas’ta bulunan lüks bir otelde gerçekleştiği ifade ediliyor.

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