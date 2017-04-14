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Celta Vigo bir adım önde

UEFA Avrupa Ligi son sekiz ilk maçında Genk'i ağırlayan Celta Vigo rakibini 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı.

Spor / 14 Nisan 2017 Cuma 00:54
Celta Vigo bir adım önde

İspanyol ekibi rakibi önünde 1-0 geriye düşmesine karşın üstünlüğünü hissetirdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Celta Vigo'ya bu maçta galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Pione Sisto, 17. dakikada Iago Aspas ve 38. dakikada da John Guidetti'ten geldi. Konuk Genk'in gollerini ise 10. dakikada Jean-Paul Boetius ve 72. dakikada da Thomas Buffel kaydetti.
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