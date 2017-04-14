UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Marcelo Guedes de yer aldı.



UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, çeyrek final ilk karşılaşmalarda ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı.



Beşiktaş'ın, konuk olduğu Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenildiği maçta gösterdiği performansıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, listeye adını yazdırdı.







UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:



Kaleci: Ralf Fahrmann (Schalke 04)



Savunma: Marcelo Guedes (Beşiktaş), Kara Mbodj (Anderlecht), Jeremy Morel (Olympique Lyon)



Orta saha: Amin Younes (Ajax), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Leander Dendoncker (Anderlecht), Donny van de Beek (Ajax)



Forvet: John Guidetti (Celta Vigo), Davy Klaassen (Ajax), Iago Aspas (Celta Vigo)