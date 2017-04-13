Söz kesildi! Abdullah Avcı sezon sonu...

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ismi ağırlık kazanmış görünse de Başkan Aziz Yıldırım, takımı Abdullah Avcı'ya emanet etmek için bastırıyor. Avcı'ya resmi ileten Aziz Yıldırım lig bitiminde detaylıca görüşmek için söz aldı.



"Sürekli istifa eden Aykut'u istemiyorum"



Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Aykut Kocaman'ın dönüşü için ısrarlı bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Aziz Yıldırım, en ufak krizlere bile dayanamayıp istifa kararı alan Aykut Kocaman'la sezona başlamak istemediğini açıkça belirtti ve Kocaman'ın ikinci tercihi olduğunu kardeşine iletti.



Başakşehir'in kadrosundaki bazı futbolculara da göz diken Yıldırım, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişiyle bu transferleri de daha kolay yapabileceğini düşünüyor.