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Robin van Persie bedavaya gidiyor

Fenerbahçe, 2 milyon Euro bonservis bedeli belirledi ancak Robin van Persie'nin yüksek maliyeti de buna eklenince alıcı çıkmadı. Büyük bir maaş yükünden kurtulmak isteyen Kanarya, Hollandalı yıldızı bedavaya gönderecek.

Spor / 13 Nisan 2017 Perşembe 10:54
Robin van Persie bedavaya gidiyor

Fenerbahçe yönetimi, Robin van Persie ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, yıllık 6 milyon Euro maliyeti olan Hollandalı yıldızı göndererek önemli bir maddi yükten kurtulmak istiyor. Fenerbahçe, 1 yıl daha sözleşmesi olan RVP için 2 milyon Euro gibi düşük bir bonservis bedeli belirledi ancak tecrübeli golcüye gelen resmi bir teklif yok. Van Persie, Çin ve Katar gibi ülkelerden gelen teklifleri ise kariyerini Avrupa'da sonlandırmak istediği için kabul etmiyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde bir araya geleceği RVP'nin menajerine, bonservis bedeli talep etmediklerini iletecek.

VILLARREAL'DEN JOSEF'E KANCA
Öte yandan ligde oynanan Fenerbahçe – Akhisar Belediye maçını tribünden izleyen Villarreal'in temsilcileri, Josef de Souza'yı çok beğendi. Brezilyalı orta saha için olumlu rapor veren İspanyol kulübü temsilcileri, tecrübeli futbolcunun performansını Galatasaray derbisinde de yakın takibe alacak. Villarreal'in sezon sonunda Josef için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

FenerbahçeRobin Van Persie


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