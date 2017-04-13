1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin gelenekselleşen “Galatasaray’da Yılın Sporcusu” ödül töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’in 28. haftasında TT Arena’da oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.



Tarihte önemli zaman ve olayların olduğunu belirten Özbek, “Bu Fenerbahçe maçı da Galatasaray için öyle bir maç. Çünkü Galatasaray, uzun zamandır mali sorunlarla boğuşmakta. Bunların üstesinden geliyoruz. Bu arada taraftarımızın beklediği sportif başarı çok önemli. Benim ve yönetimin önemsediği konulardan biri. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Beraber sırt sırta olmamızı istiyorum. Galatasaray’ın büyüklüğü camianın zor zamanda birleşmesinden ötürüdür. Bu yüzyıl boyunca böyledir. Burada oynayacağımız Fenerbahçe maçı için bütün taraftarımızı buraya davet ediyorum. Takım bu maç için özel ve hırslı bir şekilde hazırlanıyor” şeklinde konuştu.



“KİMSENİN GALATASARAY’A KÜSME GİBİ BİR LÜKSÜ OLAMAZ"



Kimsenin Galatasaray’a küsme gibi bir lüksü olmadığını ifade eden Özbek, “Galatasaray sevda. Kimse sevdasından vazgeçemez. Ahmet’e küstün, Mehmet’e küstün de Galatasaray’a niye küstün? Dolayısıyla camianın ve taraftarın kendisine yakışanı yapacağına inanıyorum. Şimdiden takımımıza başarılar diliyorum. Kalede Muslera varken, hiç endişe etmemek lazım” diye konuştu.



"BUNU YAPANLAR CEZASINI ÇEKECEK"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, telefonla rahatsız edilmeleri hakkında yaptığı açıklamada, “Suç duyurunda bulundum. Soruşturma aşamasında. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecek. Ben hizmet için buradayım. Onları yasalara emanet ediyorum” dedi.



Özbek, “Divan kurulunda üyelere anlattım. Bundan 1 buçuk ay önce, birileri benim ve eşimin telefonlarını internete vermiş. Bunun içinde taciz, tehdit var. Bunu Galatasaraylı olmayanların yaptığı düşüncesindeyim. Çünkü ben Galatasaray Başkanıyım. Galatasaray Başkanına bunu Galatasaraylı yapmaz. Dolayısıyla hangi nedenle yapıldığı konusunda endişem var. Ben bunu divanda paylaştım. Çünkü hoş bir şey değil. İnternet sayfasına koyup, arayın, taciz edin denmesi son derece yanlış. Suç duyurunda bulundum. Soruşturma aşamasında. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecek. Ben hizmet için buradayım. Bu manada özverili çalışmalar yapıyoruz. Bunu gölgelemek için yapıyorlar. Bu şekilde davranış, bizim kültürümüzde yok. Ayıp, kabul edilemez. Onları yasalara emanet ediyorum” diye konuştu.



“BÜTÜN TAKIMLARDAN YOL KAZALARI OLABİLİR"



Bütün takımlarda yol kazaları olabileceğini söyleyen Özbek, “Başakşehir maçı öyleydi. Herkes Fenerbahçe maçının Galatasaray için ciddi maç olduğunun farkında. Şu anda hazırlıklar o yönde. İyi bir sonuç alacağına inanıyorlar. Yönetim olarak onların performansının en yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir maç olacak. Galibiyete inan bir takım var. Onlarla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.



Galatasaray’ın Avrupa’ya alışmış bir takım olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, “Önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarında oynayacağız” dedi.



“ONLAR DA ÇOK ÜZÜLDÜLER"



Futbolcuların Medipol Başakşehir yenilgisinden sonra Florya’da toplanılmasının hatırlatılması üzerine, “Onlar da çok üzüldüler. Galatasaray’dan beklenen performans değildi. Önümüzdeki hafta oynanacak maçın ciddiyeti yönünde hazırlanıyorlar” açıklamasında bulundu.

