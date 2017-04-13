Muslera, Galatasaray'da yılın sporcusu seçildi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin gelenekselleşen “Galatasaray'da Yılın Sporcusu” ödül töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleşti. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Öztürk, yöneticiler ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslere katıldı.



Törende Muslera, 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' unvanına layık görüldü.



Başarılı eldiven, ödülünü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.



Muslera'nın Galatasaray tarihinde çok yeri olacağını söyleyen Metin Öztürk, “Dursun Özbek'ten Fenerbahçe maçından bir şeyler bekliyorum. Muslera kaleye duvar örecek de gerisi ne olacak. Bu görev sizde” şeklinde konuştu.



Muslera İstanbul trafiğinden dertli



Bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirten Muslera, “Özür dilemek istiyorum. Antrenmandan dolayı geç geldim. İstanbul trafiğini biliyorsunuz. Bir dahaki sefer bana bu ödülü verirseniz helikopter ayarlamanızı rica edeceğim. 5 senedir buradayım. Çok önemli başarılar yaşadım. Galatasaray, benim hem insan olarak hem de futbolcu olarak büyümemi sağlayan bir camia” diye konuştu.



