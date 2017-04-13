Maç öncesi ortalık karıştı! Fransızlar sahaya girdi

Lyon Stadı'nda ortalık karıştı! Taraftarlar arasında kavga çıktı. Lyonlu taraftarlar tribünlerden sahaya atlıyor.Sahaya dalan Lyon taraftarını, kulüp başkanı Aulas sakinleştirmeye çalışıyor. Mücadele bu şartlarda başlamayacak.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon - Beşiktaş maçında 58 bin kişilik Park OL'de yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar tribünde yer alması kargaşaya neden oldu.



Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı stadyumda üst tribünden atılan patlayıcı maddeler sonrası Lyon taraftarları kendisini sahaya attı. Türk ve Fransız taraftarlar arasında büyük kavgalar da yaşanırken, yaşanan arbedenin ardından taraftarlar tribüne geri gönderildi..



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Fransız holiganlar tribünde terör estirdi.



Müsabaka için tribünde yer alan 20 bin kadar Beşiktaşlı taraftar Lyon taraftarlarla yan yana maçın başlamasını beklediği sırada ellerinde demir çubuklar bulunan siyah-polarlı bir grubun saldırısı güzel başlayan geceye gölge düşürdü! Siyah-polarlı holiganların ailelerin ve çocukların da bulunduğu tribüne yaptığı saldırı sonrası siyah-beyazlılar karşılık verince tribün karıştı ve Lyon taraftarları bir anda sahaya daldı!







'TÜRKLERE SALDIRDILAR'



Lyon Stadı'nda yaşanan olayları maç için Park de Lyon'da bulunan FOTOMAÇ yazarı Turgay Demir değerlendirdi. Holigan bir grubun taraftara saldırdığını belirten Demir, 'Tribünlerde beklediklerinin iki katı Türk var sanırım bu zorlarına gitti, ne yapacaklarını şaşırdılar...Sadece üst tribünden değil korner köşesindeki alt tribünde TÜRKİYE sesleriyle inleyince ayarları bozuldu Fransızların... Durduk yere kaşındılar, yanlarındaki Türklere saldırdılar, Türkler karşılık verince çareyi sahaya atlamakta buldular. Kıskaçıran bahane.' diye konuştu.



MAÇ ERTELENECEK Mİ?

22.05'te başlaması gereken müsabakada yaşanan olumsuz gelişme nedeniyle santra yapılamadı. Sahaya inen taraftarlar kale direğine hasar verdi, filelerin de yırtılmasına neden oldu. Olaylar nedeniyle maçın ertelenmesi gündeme gelirken UEFA yetkilileri sükunetin sağlanmasının ardından maçın 50 dakika gecikmeyle TSİ 23.00'te oynanacağını iletti..

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