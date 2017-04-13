Lyon yönetiminden skandal tutum

22.05'te başlayacak mücadelenin zamanında başlamasına engel oldu. UEFA yöneticileriyle görüşen Fransız kulübünün idarecilerinin yaşananları Beşiktaşlı taraftarların üstüne yıkarak rövanş maçını seyircisiz oynatmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de UEFA yöneticilerinin toplantı odasına girerek konuyla ilgili bilgi aldığı aktarıldı. Güneş'in burada Türk seyircilerinin konuyla ilgisi olmadığını ve haksız bir tutumun sergilenmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.