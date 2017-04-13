İşte olayları başlatan maskeli grup!

Karşılaşma öncesinde Güney tribününde çıkan kavgada maskeli bir grup Fransız taraftarının Türk taraftarlarına saldırdığı ve çıkan arbede sonrası patlayan maytap ve torpillerden etkilenen yaklaşık 2 bin seyircinin sahaya indiği öğrenildi.



Beşiktaş seyircinin olduğu tribüne giren bu maskeli taraftarlar olayların fitilini ateşledi. Üst tribünde Türkler ile Fransız taraftarlar arasında sopa ve kemerlerle yaşanan kavga büyüyerek alt tribüne ulaştı. Yaşanan kargaşa sonrası yüzlerce seyirci sahaya inmeye başladı. Yaşanan kargaşa karşılaşmanın 1 saat ertelenmesine neden oldu.





