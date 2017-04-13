Galatasaray'da ortalık karıştı

Eren Derdiyok'un mart ayına kadar ödenmeyen 3 aylık maaşı nedeniyle hukuki yollara başvurup sarı kırmızılı kulübe parasının ödenmediği gerekçesiyle ihtar çektiği öğrenildi.



TEK İHTAR ÇEKEN EREN OLDU



Hürriyet'in haberine göre; Eren dışında mart ayında bu yola başvuran herhangi bir futbolcu olmadı.







Sneijder'ın sözleşmesindeki 'Alacaklarının gecikmesi halinde kulübe ihtar çekmesinin ardından tüm alacakları 30 gün içinde ödenmezse serbest kalma hakkına sahiptir' maddesi bulunmasına karşın bu adımı atmadığı, kulübe sadece Eren Derdiyok'un ihtar çektirdiği öğrenildi.



Mart ayının sonunda ise futbolculara 2 aylık alacakları ödendiği için Florya'da ve Galatasaray takımı içinde bu 'ihtar' konusu daha da büyümeden kapandığı ortaya çıktı.