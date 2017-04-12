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Tolgay Arslan 'ayrılık' iddialarına cevap verdi

Tolgay Arslan, Beşiktaş’tan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Spor / 12 Nisan 2017 Çarşamba 11:24
Tolgay Arslan 'ayrılık' iddialarına cevap verdi

Instagram hesabından bir açıklama yapan 26 yaşındaki oyuncu, “Neredeyse her gün Beşiktaş'tan ayrılacağım yönünde haberler çıkıyor. Ben ve ailem Beşiktaş'ta mutluyuz. Kimler hangi maksatla bu haberleri çıkarıyor,anlam veremiyorum. Şimdiye kadar menajerim 1 kulüple dahi temasa geçmedi. Benim aklımda sadece siyah-beyaz bir sayfa var. Ve şu an o sayfaya yeni başarılar, yeni kupalar, yeni zaferler yazmanın hedefindeyim. Beşiktaş'ta 3. yılımı geçirirken 2. şampiyonluğumuzu kazanıp bize destekleyen sizleri mutlu etmenin amacındayız. Büyük Beşiktaş taraftarına mesajımdır” ifadelerini kullandı.



InstagramTolgay ArslanBeşiktaş


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