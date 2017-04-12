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Terim'den Bruma hamlesi

Portekiz basını, Fatih Terim'in Bruma'yı A Milli Takım'a kazandırmak için girişimlere başladığını yazdı.

Spor / 12 Nisan 2017 Çarşamba 14:10
Terim'den Bruma hamlesi

Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma'nın, Türkiye Milli Takımı'na kazandırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Portekiz'in Ojogo gazetesinin haberine göre, oyuncuyu Galatasaray'a aldıran isim olan Fatih Terim, şimdi de kendisini milli takıma istiyor.

TERİM NABIZ YOKLADI

Türkiye Futbol Direktörü Terim'in bu konuyla ilgili ilk girişimde bulunduğu ve 22 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı belirtildi.

Deneyimli teknik adamın Bruma ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmede Portekiz dışında bir başka ülkenin formasını giymek konusundaki tavrını öğrenmeye çalıştığı belirtildi.



1 YILI KALDI

2013 yılından bu yana ülkede ikamet eden ve 4 yıldır oturma izni olan Bruma'nın, milli takım forması giymek için gerekli 5 yıllık vatandaşlık şartına sadece 1 yılı kaldığına dikkat çekildi.

Portekiz Milli Takımı kadrosuna alınmışlığı bulunan futbolcu, Portekiz A Milli Takımı ile henüz resmi bir maçta ise forma giymedi.



Fatih TerimBrumaPortekizGalatasaray


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