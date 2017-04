Şenol Güneş'ten kritik maç öncesi önemli açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendine güveni olan ve hücum futbolu oynayan bir takımla oynayacaklarını söylerken, maçtaki beklentisini de açıkladı. Gökhan Gönül de İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti.



İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...



''Dünya bir kriz yaşıyor, bunun da futbola yansıyan yanlarını görüyoruz. İşte dünkü bombalama olayı.. Hiçbir şeyde olmasın, insanlar ülkeler dostça yaşasın. Futbolu bu yzüden seviyorum aslında. Öncelikli hedefimiz bu şiddeti ortadan kaldırmak. Futbol huzurlu bir ortamda, şiddetin olmadığı ortamda oynanıyor. Evimize de ülkemize de o şiddeti koymamak lazım. Ülkeler biraz azgınlaştı.''



''İyi bir takımla oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Yarınki oyunun bu eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz.''



''Ben sonuca değil, sürece bakıyorum. Skordan çok oyunun güzelliğini arıyorum. İyi bir takımla oynayacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli. Futbolun karşılığını almak da istiyoruz. Hak edenin kazanacağı bir oyun olsun. Yarınki maç her şeyin sonu olmayacak. Bir avantaj olabilir.''



''Pozitif futbol oynayan takıma karşı biz de neler yapabileceğimizi göreceğiz. Oyuncularım da neler yapacağını görecek. Diğer hiçbir rakibe benzetmek istemiyorum.''



''LACAZETTE ÜST DÜZEY BİR OYUNCU...''



''Cezalı Aboubakar ve Quaresma bizimle olmayacak. Oraya takılıp kalacak değiliz. Güzel maç olmasını bekliyoruz. Futbol sahada oynanıyor. 17 yaşındaki genç de 38 - 40 yaşındaki oyuncu da oynuyor. Önemli olan o gün ne yapacağıdır. Biz de ona bakacağız. Yarın daha dikkatli, daha sorumlu olmak durumundayız.''



''Lacazette üst seviyede bir oyuncu. Hücuma dönük bütün oyuncuları öyle. Bu bir avantaj. Bunu nasıl ters çevirirsiniz, siz de kendinize güveni yansıtırsınız. Biz de onu yapacağız. Kesinlikle saygı gösteriyorum. Manchester United daha pahalı, daha değerli oyunculardan görünüyor ama daha az gol atan bir yapıları olduğu görünüyor. Belki bizim de avantajımız bilinmemek. Bizim beklentimiz gol yemeden gol atabilmek.''



İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları...



''Beşiktaş olarak her kulvarda sahaya kazanmak için çıkan bir takımız. Yarın da kazanamk için sahada olacağız. Hocamız maçla ilgili isteklerini belirtti. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıp buradan olumlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.''



''Lyon ofansis olarak iyi olabilir ama zaafları da var. Önemlerimizi alacağız, defansif zaaflarını da değerlendirip iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz.''



''Kendi adımıza olabilecek en iyi skoru istiyoruz. Ama ne olacağını kimseden bilemez. Ben çok gördüm favori maça çıkıp mağlup olanları. Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarım da bunun bilincinde.''



''Biz 45 bin kişinin önüne çıktık, bunu fazla dert etmedik. İnşallah geri dönüşler yaşanmadan bu turu atlamak istiyoruz.''



''Yetenek bir şeydir ama tecrübe her şeydir. Önemli olan beraber mücadele edebilmek, takım gibi mücadele etmek...''