İbrahim Toraman, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Yasin Dallı'nın yaptığı panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçını değerlendiren Toraman, 'Beşiktaş'ı çok zorlu maçlar bekliyor, en zor rakiple karşılaşacak. Ben Beşiktaş'ın Fransa'dan avantajlı bir skorla dönüp turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Lyon'u geçtiği takdirde final yolu açılacak' şeklinde konuştu.





'Kupayı getirecek güçte olduğunu düşünüyorum'



Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman, 'Türkiye'ye yıllar sonra yeniden bir Avrupa kupası gelecekse bunu getirecek takım Beşiktaş'tır. Ben siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidip kupayı yeniden Türkiye'ye getirecek güçte olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.



Toraman ayrıca Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olacağını belirtti.





'Şenol Güneş Milli Takım'ı hak ediyor'



Şenol Güneş'ten övgü ile bahseden İbrahim Toraman, son günlerde gündeme gelen Güneş - Milli Takım haberlerini de yorumladı. Toraman, 'Şenol Güneş, Milli Takım'ı hak ediyor. Beşiktaş'tan ayrılır mı bilemem ancak Milli Takım'ın başına geçerse Türk futbolunu yeniden ayağa kaldırır ve Milli Takım'ı şu an olduğundan çok daha başarılı bir noktaya taşır' ifadelerini kullandı.



'Fatih Terim ile kişisel sorunlar yaşadım'



Milli Takım'ın eski futbolcusu, bir soru üzerine Fatih Terim ile yaşadığı kişisel sorunlar yüzünden Milli Takım'da yeterinde şans bulamadığını ve bu yüzden A Milli Takım'ın EURO 2008'e stopersiz gittiğini söyledi.



Toraman, 'Ben de EURO 2008'de olup Milli Takım'daki eksiği doldurmak isterdim ancak Fatih Terim aramızdaki kişisel sorunlardan dolayı beni kadroya almadı' açıklamasını yaptı.