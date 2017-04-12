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Ersan İlyasova'dan 10 sayı, 6 ribaund

NBA’de Atlanta Hawks, Charlotte Hornets’i 103-76 yenerken, Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribaund kaydetti. Gecenin performansına ise 22 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Ty Lawson imza attı.

Spor / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:00
Ersan İlyasova'dan 10 sayı, 6 ribaund

NBA'de heyecan 5 maçla devam etti. Atlanta Hawks, Charlotte Hornets'i 103-76 yendi. Hawks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Charlotte Hornets'te ise Jeremy Lamb 21 sayı buldu.

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minesota Timberwolves'u 100-98 mağlup etti. Thunder'da Westbrook oynamazken, Victor Oladipo 20 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydetti.

Timberwolves'ta ise Karl Anthony Towns 26 sayı, 12 ribaund ile double-double yaparak öne çıktı.

Denver Nuggets deplasmanda Dallas Mavericks'i 109-91 yendi. Nuggets'ta Gary Harris 20 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle oynadı. Mavericks'te ise Alman yıldız Dirk Nowitzki 21 sayı, 8 ribaund üretti.

Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 108-96 mağlup etti. Lakers'ta Metta World Peace 18 sayı ve 4 asistle oynadı. Pelicans'ta ise Cheick Diallo 19 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.

Sacramento Kings, Phoenix Suns'ı 129-104 yendi. Kings'te Buddh Hield 30 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Ty Lawson 22 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı ve gecenin en iyi performansına imza attı.

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