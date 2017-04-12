Dortmund saldırısında kritik gelişme

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısından Alman basınına yansıyan notlar şu şekilde;



- Bu saldırı bir terör saldırısı da olabilir. Her şeyi inceliyoruz. İslami bir terör saldırısı ihtimalini de göz önünde tutuyoruz.



- Bomba düzenekleri metal kalemlerden oluşuyordu. Metal kalemler bir koltuğun baş kısmına saplandığı için daha kötüsü olmadı.



- İki şüpheli listede. Biri yakalandı. 2 şüphelinin de müslüman olduğu belirlendi. Her ikisinin evi de arandı. Tutuklama emrinin çıkması araştırılıyor.



- Saldırının perde arkası henüz netleşmedi. Olay yerinde aynı yazıya sahip 3 mektup bulundu. Aşırı solcuların da bir itiraf yazısı ortaya çıktı fakat gerçek olmadığını düşünüyoruz.



Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama