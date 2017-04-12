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Dortmund saldırısında kritik gelişme

Dortmund'da Borussia Dortmund otobüsü yakınında Monaco maçı öncesi düzenlenen saldırıda iki şüpheliden birinin yakalandığı belirtildi.

Spor / 12 Nisan 2017 Çarşamba 15:30
Dortmund saldırısında kritik gelişme

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısından Alman basınına yansıyan notlar şu şekilde;

- Bu saldırı bir terör saldırısı da olabilir. Her şeyi inceliyoruz. İslami bir terör saldırısı ihtimalini de göz önünde tutuyoruz.

- Bomba düzenekleri metal kalemlerden oluşuyordu. Metal kalemler bir koltuğun baş kısmına saplandığı için daha kötüsü olmadı.

- İki şüpheli listede. Biri yakalandı. 2 şüphelinin de müslüman olduğu belirlendi. Her ikisinin evi de arandı. Tutuklama emrinin çıkması araştırılıyor.

- Saldırının perde arkası henüz netleşmedi. Olay yerinde aynı yazıya sahip 3 mektup bulundu. Aşırı solcuların da bir itiraf yazısı ortaya çıktı fakat gerçek olmadığını düşünüyoruz.

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