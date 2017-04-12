Çağla Büyükakçay ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi, ITF tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada ev sahibi ülkeden Mateas'ı 20 mağlup ederek ikinci tura çıktı.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda Maria Mateas'ı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Alabama eyaletindeki Pelham kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü organizasyonun ilk turunda Çağla Büyükakçay ile ABD'li Maria Mateas karşı karşıya geldi.
Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden 27 yaşındaki tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.
Çağla, ikinci turda Kanadalı Gabriela Dabrowski ile mücadele edecek.