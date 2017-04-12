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Beşiktaş Lyon deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Lyon’a konuk olacak olan Beşiktaş’ın deplasman karnesi dikkat çekiyor.

Spor / 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:31
Beşiktaş Lyon deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olimpique Lyon, Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik müsabaka yarın TSİ 22.05'te başlayacak. Maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

DEPLASMAN KARNESİYLE UÇUYOR

Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa'da deplasman maçlarında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Kara Kartal, adeta deplasmanda yüksekten uçuyor. İlk olarak Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zorlu Benfica deplasmanında rakibiyle puanları paylaşan siyah-beyazlılar, Napoli deplasmanından ise 3-2'lik galibiyetle dönerek tarih yazmıştı. Akıllarda yer edinse de çabuk unutulan Dinamo Kiev'in 6-0'lık galibiyeti, deplasman karnesinin olumlu yanını yaralamadı.



İKİ TUR DA DEPLASMANIN AVANTAJIYLA GEÇİLDİ

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Şenol Güneş'in öğrencileri, 2. turda Hapoel Beer Sheva deplasmanından aldığı 3-1'lik avantajlı skorla, evinde de 2-1'lik galibiyetle dönerek bir üst tura çıkmıştı. 3. turda Olympiakos virajının ilk ayağında Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Kara Kartal, evinde ise 4-1'lik galibiyetle çeyrek finalin kapısını araladı. Siyah-beyazlılar iki kulvarda da oynadığı 5 deplasman maçında 8 gol attı, 6 gol yedi.

FRANSIZLAR EVİNDE GOL MAKİNESİ

Olimpique Lyon ise evinde gol yollarındaki etkili futbolu ile dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fransız temsilcisi, 3 gol kaydetti.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Lyon, Az Alkmar'a 2. turda 7, Roma'ya ise 3. turda 4 gol kaydetti.

Evinde gol makinesine dönüşen Fransız temsilcisi Avrupa'da bu sezon Stade de Lyon'da oynadığı 5 maçta 15 gol attı ve kalesinde ise sadece 4 gol gördü.



REFERANS SAĞLAM

Ancak Lyon evinde gol yollarında etkili gibi gözükse de Beşiktaş'ın deplasman karnesindeki olumlu gidişatın Fransız temsilcisini korkuttuğu ön görülüyor. Özellikle Lyon cephesinde savunma hattında yaşanan sıkıntıların olumsuzluğu takıma yansırken, Beşiktaş'ın deplasmanda bu avantajı en iyi şekilde kullanabileceği tahmin ediliyor. Zira Avrupa'nın en zor deplasmanları arasında gösterilen Napoli deplasmanında Beşiktaş'ın oynadığı oyun Lyon maçına referans olarak gösteriliyor.

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