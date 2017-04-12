Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım avukatı aracılığıyla, Abdi İpekçi Arena'da Anadolu Efes-Fenerbahçe erkek basketbol karşılaşmasında 17 taraftara, küfürlü slogan atarak şahsına hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Genç Fenerbahçelilerin tribünleri terörize ettiği belirtilirken, “Tribünlerde alkol, uyuşturucu kullanan, yanıcı, patlayıcı madde atan, sahte forma vb. ürünler üretip satan, menfaatçi grup olan Genç Fenerbahçeliler Anadolu Efes- Fenerbahçe erkek basketbol takımları arasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Kulübü Başkanı sayın Aziz Yıldırım'a küfretmişlerdir. Tespit edilecek tüm beyan ve küfürlerden dolayı şüphelilerden şikayetçiyiz. Zira bu görüntüler sosyal medyada yayınlanarak müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Bu nedenle tribünü organize eden ve yönlendiren kişiler ile bu doğrultuda hareket edip küfreden herkesten davacı ve şikayetçiyiz” ifadeleri yer aldı.



Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin “Hakaret” ve 'Spor müsabakalarını seyirden yasaklama' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 şüphelinin ifadesi alındı.



“TRİBÜN KÜLTÜRÜNE YABANCIYIM'



Şüpheli M.A. savunmasında,taraftarı olduğu takımı desteklemek için maça gittiğini belirterek, “Maçın sonlarına doğru Anadolu Genç Fenerbahçelilerin bulunduğu tribünden Aziz Yıldırım lehine tezahürat yapılmaya başlandı. Benim o sırada içlerinde maçı izlediğim Genç Fenerbahçeliler taraftar grubundan Aziz Yıldırım aleyhine tezahürat yükselmeye başladı.



İlk defa bir maça gelmem sebebiyle tribün kültürüne ve cezalara yabancı olduğumdan dolayı ben de küfürlü tezahürata katıldım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum, bilseydim kesinlikle böyle bir eylemde bulunmazdım” dedi.



“HEYECANA KAPILARAK BAĞIRDIM'



İfadesi alınan şüpheli K.B., “Tribündeki taraftar grubunun Aziz Yıldırım aleyhine bağırması üzerine, ben de bir anlık heyecana kapılarak aynı şekilde bağırdım” şeklinde savunma yaptı. Şüphelilerden U.K., “Gerek futbol takımımızın kötü durumda olması, gerekse oynanan maçı kaybetmek üzere olmamız nedeniyle ben de küfürlü tezahürata katıldım” dedi.



'BİR ANLIK ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM'



Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun tribünden Aziz Yıldırım aleyhine tezahürat yapmaları üzerine sinirlendiğini söyleyen şüpheli U.G., “Kulüp başkanımızı çok sevmem sebebiyle bir anlık öfkeme yenik düştüm ve küfredenlere bağırdım. Yapmış olduğum davranışın suç olduğunu bilmiyordum, bilseydim böyle bir davranışta bulunmazdım” ifadelerini kullandı.



