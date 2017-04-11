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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 17:49
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki takımın da PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehir'in, Galatasaray maçındaki saha olayları, Gaziantepspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig'den Boluspor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor kulüplerinin yanı sıra Şanlıurfaspor Kulübünün idarecisi Mehmet Büyükfırat ve Sivassporlu futbolcu Galip Güzel'in de PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

ŞanlıurfasporTrabzonsporGaziantepsporBeşiktaşGalatasaray


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