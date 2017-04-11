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Soyunma odası karıştı!.

Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında yorum yapan Ahmet Çakar, Galatasaray ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 00:53
Soyunma odası karıştı!.
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Galatasaray Teknik Direktörü ile birkaç oyuncu arasında küfürleşmeye varan gerilim yaşandığı, tarafların birbirlerinin üzerine yürüdüğünü belirten Çakar, olayın fiziksel temas boyutuna ulaşmadığını dile getirdi.

Öte yandan Çakar, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile ilgili kendisine ulaşan çarpıcı bir bilgiyi de paylaştı.

Yakın çevresine konuşan Sneijder'in, başkan Dursun Özbek ve yönetimin kendisini takımdan göndermek için Tudor üzerinden yıldırma politikası izlediğini söylediğini dile getirdi. Çakar, tecrübeli yıldızın ise forma şansı bulsa da bulamasa da, sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ve parasını alacağını söylediğini ifade etti.
Bu arada programın moderatörü Ertem Şener de çarpıcı iddialara kendi duyumlarını ekledi. Tudor ile 2-3 futbolcu arasında sorun olduğunu belirten Şener, Tudor'un Podolski'yi kalan maçlarda 11'de başlatamyacağını Alman yıldıza söylediğini ifade etti.

Ertem Şener, Podolski'nin de Tudor hakkında, 'İdmanlarda ancak takımı koşturuyor, başka bir şey bilmiyor' dediğini ileri sürdü.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK

Öte yandan programda, Başakşehir maçın ardından Tudor ile bazı oyuncuların tartıştığı da ifade ediildi. Canlı yayına bağlanan Beyaz Tv muhabiri Devrim Zengi Tudor-Sneijder kavgasının detaylarını canlı yayında açıkladı. 
. Galatasaray'a ağır darbe

Ertem ŞenerDevrim ZenginTudorsBeyaz TvDursun Özbek


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