Beyaz Gazete Ana Sayfa

''Sneijder yoksa partide yok!''

Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder 'in kardeşi olay bir paylaşımda bulundu.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 02:13
''Sneijder yoksa partide yok!''

Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulundu. Rodney kardeşi Sneijder'in Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'e alınmamasına sert tepki gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. İlk yarıda Adebayor'un attığı gollerle 2-0 geriye düşen sarı kırmızılılarda teknik direktör Tudor'un kadro seçimi büyük tepki gördü. Rodney Instagram üzerinden, ''''Sneijder yoksa partide yok!'' şeklinde bir mesaj yolladı.

İşte o paylaşım;


InstagramTeknik DirektörSüper Lig


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar