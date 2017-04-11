Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulundu. Rodney kardeşi Sneijder'in Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'e alınmamasına sert tepki gösterdi.



Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. İlk yarıda Adebayor'un attığı gollerle 2-0 geriye düşen sarı kırmızılılarda teknik direktör Tudor'un kadro seçimi büyük tepki gördü. Rodney Instagram üzerinden, ''''Sneijder yoksa partide yok!'' şeklinde bir mesaj yolladı.



İşte o paylaşım;





