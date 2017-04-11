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Patlama sonrası Emre Mor'dan ilk haber geldi

Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 21:57
Patlama sonrası Emre Mor'dan ilk haber geldi

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle mücadele yarın saat 19.45'e ertelendi.

Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor'un durumu ise iyi. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'da yaptığı açıklamada, 'Emre'nin durumu iyi, olayın şokunu atlatmaya çalışıyor. Diğer futbolcular gibi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrası otobüsün camları kırılmış. Ufak tefek yaralanmalar olmuş ama önemli bir durum yok' dedi.



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