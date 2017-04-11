Juventus - Barcelona maçı şifresiz yayınlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İtalyan devi Juventus ile Katalan ekibi Barcelona kozlarını Avrupa'nın 1 numaralı kupasında paylaşacak.



MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA



Juventus - Barcelona maçı bu akşam saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.



UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan Juventus ve Barcelona'nın ardından 12 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalarla Devler Ligi heyecanı sürecek.



11 Nisan Salı karşılaşmaları;



21.45 Borussia Dortmund - Monaco



21.45 Juventus - Barcelona



12 Nisan Çarşamba karşılaşmaları;



21.45 Bayern Münih - Real Madrid



21.45 Atletico Madrid - Leicester City

