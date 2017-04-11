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Juventus - Barcelona maçı şifresiz yayınlanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus - Barcelona karşılaşması, bu akşam 21:45'te oynanacak ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 17:01
Juventus - Barcelona maçı şifresiz yayınlanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İtalyan devi Juventus ile Katalan ekibi Barcelona kozlarını Avrupa'nın 1 numaralı kupasında paylaşacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Juventus - Barcelona maçı bu akşam saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan Juventus ve Barcelona'nın ardından 12 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalarla Devler Ligi heyecanı sürecek.

11 Nisan Salı karşılaşmaları;

21.45 Borussia Dortmund - Monaco

21.45 Juventus - Barcelona

12 Nisan Çarşamba karşılaşmaları;

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

21.45 Atletico Madrid - Leicester City

BarcelonaBorussia DortmundAtletico MadridLeicesterBayern Münih


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