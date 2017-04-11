Juventus - Barcelona maçı şifresiz yayınlanacak!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus - Barcelona karşılaşması, bu akşam 21:45'te oynanacak ve şifresiz olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İtalyan devi Juventus ile Katalan ekibi Barcelona kozlarını Avrupa'nın 1 numaralı kupasında paylaşacak.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Juventus - Barcelona maçı bu akşam saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.
UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan Juventus ve Barcelona'nın ardından 12 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalarla Devler Ligi heyecanı sürecek.
11 Nisan Salı karşılaşmaları;
21.45 Borussia Dortmund - Monaco
21.45 Juventus - Barcelona
12 Nisan Çarşamba karşılaşmaları;
21.45 Bayern Münih - Real Madrid
21.45 Atletico Madrid - Leicester City