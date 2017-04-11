Juventus Barça'yı ezdi geçti! Büyük fark!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı ağırladı.



Karşılaşmanın 7. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 22. dakikada yine Dybala ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. İlk devreyi Juventus, Dybala'nın golleriyle 2-0 önde kapatmayı başardı.



İkinci yarıya etkili başlayan ve pozisyonlar bulan Juventus, 55. dakikada Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Giorgio Chiellini ile farkı 3'e çıkardı.



Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve Juventus, İtalya'da Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.













