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Gökçek söylemişti! İşte ispatı

Melih Gökçek, "Selçuk Dereli Ankaragücü'nü sadece siyaset için destekliyor" iddiasını bir fotoğrafla ispatladı.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 13:25
Gökçek söylemişti! İşte ispatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü - Bugsaşspor maçında çıkan olaylarla ilgili CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'yi sorumlu tutmuş bir iddiada da bulunarak Selçuk Dereli'nin önümüzdeki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıklamıştı.

Melih Gökçek bu iddiasını sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla kanıtladı.

Gökçek, Selçuk Dereli'nin elinde hayır afişi olan bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı... 

Melih Gökçek fotoğrafın altına şu notu düştü; 

CHP Çankaya İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Dereli Ankaragücü'nü sadece siyaset için destekliyor demiştim işte ispatı.

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