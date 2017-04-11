Gökçek söylemişti! İşte ispatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü - Bugsaşspor maçında çıkan olaylarla ilgili CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'yi sorumlu tutmuş bir iddiada da bulunarak Selçuk Dereli'nin önümüzdeki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıklamıştı.



Melih Gökçek bu iddiasını sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla kanıtladı.



Gökçek, Selçuk Dereli'nin elinde hayır afişi olan bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı...



Melih Gökçek fotoğrafın altına şu notu düştü;



CHP Çankaya İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Dereli Ankaragücü'nü sadece siyaset için destekliyor demiştim işte ispatı.

CHP ÇANKAYA İLÇE BŞK VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SELÇUK DERELİ ANKARAGÜCÜ'NÜ SADECE SİYASET İÇİN DESTEKLİYOR DEMİŞTİM...

İŞTE İSPATI... pic.twitter.com/osuGpCteHP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Nisan 2017