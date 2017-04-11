Beyaz Gazete Ana Sayfa

Eyüpspor'da taciz

TFF Çocuk Koruma Projesi'ne bağlı Eyüpspor'da üç çocuğun annesi polise başvurarak taciz iddiasıyla antrenörlerinden şikayetçi oldu. Antrenör Oktay O, "Kendimde değildim." dedi.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 15:24
Eyüpspor'da taciz

İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Esenlik Çocuk Koruma Projesi'ne bağlı Eyüpspor kulübüne devam eden üç çocuğun ailesi, polise başvurarak antrenör Oktay O.'nun çocuklarını taciz ettiğini ihbar etti.

'SAPIKÇA HAREKETLERİ VARDI'
 
Sabah gazetesinin haberine göre lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Y.B. ifadesinde 'Antrenör Oktay O. bize cinsel içerikli mesajlar atıyordu. Kulüpte sapıkça hareketleri vardı. Aileme yaşadıklarımı anlattım' dedi. Diğer mağdurlar H.D. ve F.C., arkadaşına benzer ifadeler vererek, antrenör tarafından tacize maruz kaldığını beyan etti.

'KENDİMDE DEĞİLDİM' DEDİ, KENDİNİ SAVUNDU
 
Antrenör Oktay O. ise ifadesinde, yakın zamanda babasının vefat ettiğini ve üzüntü içerisinde olduğunu anlattı. Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) hastası olduğunu belirten Oktay O., 'Hastalığım tetiklendi. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Yaptıklarım için çok üzgünüm, kendimde değildim' dedi.
 
CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATMIŞ
 
Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktay O., hakkında cinsel taciz suçundan iddianame düzenlendi. Antrenörün mağdur çocuklara cinsel içerikli resim ve videolarla, mesajlar attığı tespit edildi.

Türkiye Futbol FederasyonuCinsel TacizAnksiyeteEyüpspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar