Erdoğan'ın tek görüşmesi yetti! Geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F1 CEO'su Chase Carey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.



Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı M. Mücahit Küçükyılmaz, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ile İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da hazır bulundu.







TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR



Bu buluşmanın ardından son olarak 2011 yılında F1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul'un yeniden takviye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Dünyanın en fazla takip edilen sporlarından olan ve 130 ülkede canlı olarak yayınlanan Formula 1 yarışlarının 2018 yıldında Türkiye takvimine eklenmesi bekleniyor.

