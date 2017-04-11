Beyaz Gazete Ana Sayfa

Cimbom'u Adebayor yıktı

Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde Emanuel Adebayor, 3 gole imza atarak sarı-kırmızılılara şampiyonluk yarışında büyük yara aldırdı.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 11:02
Cimbom'u Adebayor yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelede Medipol Başakşehir'in 3 golünü devre arasında Medipol Başakşehir'e transfer olan Adebayor kaydetti.

Turuncu-lacivertlilerin son golünü ise Mustafa Pektemek attı.

İkinci yarı 6 gol

Devre arasında Medipol Başakşehir'e gelen Togolu oyuncu Adebayor'un Medipol Başakşehir'de bu sezon 6 golü bulunuyor. 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, ligde 5 golün 3'ünü Galatasaray'a atarken, 1 golü Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a, 1 golünü ise 25. haftada sahasında 3-3 berabere kaldığı Kardemir Karabükspor'a karşı kaydetti.

Adebayor, bu sezon bulduğu 6 golün 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde deplasmanda Akhisar Belediyespor'a karşı attı.

Sakatlık sonrası performans

Son olarak geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması giyen ve bonservisi elinde olan Adebayor, devre arasında Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Togolu, transferinden sonra ligin ikinci yarısında 5 maçta forma giyememişti. Sakatlıktan kurtulan tecrübeli santrforun yaklaşık bir aylık aranın ardından gösterdiği performans dikkat çekerken, Teknik Direktör Abdullah Avcı forma şansı tanıdıkça üstün performans sergilemek istiyor.

Takımıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Adebayor, bu karşılaşmalarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

Spor Toto Süper Ligİstanbul BaşakşehirsporGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar