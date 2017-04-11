Trabzonspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma'nın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



Trabzonspor karşısında 4-3 galip gelinen mücadele sonrası çekilen MR'ında sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen yıldız oyuncunun tedavisine başlanmıştı.



Ancak Quaresma'nın perşembe günü deplasmanda oynanacak Lyon maçına yetiştirilemeyeceği belirlendi.



