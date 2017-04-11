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Beşiktaş'a Quaresma'dan kötü haber

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’nın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 15:17
Beşiktaş'a Quaresma'dan kötü haber

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma'nın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Trabzonspor karşısında 4-3 galip gelinen mücadele sonrası çekilen MR'ında sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen yıldız oyuncunun tedavisine başlanmıştı.

Ancak Quaresma'nın perşembe günü deplasmanda oynanacak Lyon maçına yetiştirilemeyeceği belirlendi.

Uefa Avrupa LigiRicardo QuaresmaBeşiktaş


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