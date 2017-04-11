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6 yıl sonra Hat-Trick yaptı

Medipol Başakşehir’in devre arasında renklerine kattığı Emmanuel Adebayor, 6 yıl aradan sonra hat-trick yaptı.

Spor / 11 Nisan 2017 Salı 10:45
6 yıl sonra Hat-Trick yaptı

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrona kattığı Togolu golcü Adebayor, Galatasaray karşısında 3 gol birden atarak kariyerinde 6 yıl aradan sonra hat-trick yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk hat-trick'ini Monaco forması ile 20 Şubat 2004'te Montpellier karşısında yaptı. 22 Eylül 2007'de Arsenal ile Premier Lig'deki ilk hat-trick'ine ise 5-0 kazanılan Derby County mücadelesinde ulaşan Adebayor, son olarak Real Madrid forması giyerken 21 Mayıs 2011'de 8-1 kazanılan maçta Almeria ağlarına 3 gol bırakmıştı.

Adebayor, Galatasaray'a dün kaydettiği 3 golle kariyerinde 6 yıl aradan sonra hat-trick yapma başarısı gösterdi.

İstanbul BaşakşehirsporGalatasaray


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