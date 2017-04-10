17 Nisan tarihleri arasında Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak.
Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması 16 Nisan Pazar günü yapılacak. Referandum sebebiyle 14 - 17 Nisan tarihleri arasında Spor Toto Süper Lig’e ara verilecek. Ligin 28. haftası 21 - 24 Nisan tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Lig’de ise 28. hafta karşılaşmaları 18 - 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
21 Nisan Cuma
20:00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor
20:00 Karabükspor - Kasımpaşa
22 Nisan Cumartesi
13:30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor
19:00 Antalyaspor - Trabzonspor
19:00 Gençlerbirliği - Kayserispor
23 Nisan Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe
24 Nisan Pazar
20.00 Beşiktaş - Adanaspor