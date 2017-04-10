Trabzon’da Arsinspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanan maçta Arsinspor Başkanı Kamil Ustaömeroğlu, ilk yarının bitiminde tribünden sahaya inerek rakip takımın oyuncusuna yumrukladı.



Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, takımların ilk yarı bitiminde soyunma odasına gittiği sırada Arsinspor Kulüp Başkanı Kamil Ustaömeroğlu, karşılaşmada forma giyen Artvin Hopasporlu Burak Bükel ile tartıştı. Başkan Ustaömeroğlu'nun yumruk atmasıyla ortalık bir anda karıştı.



Arbedeyi polis ayırdı



İki kulüp oyuncuları ve yöneticilerin arasında arbede çıktı. Polis araya girerek tarafları ayırdı. Maçı 4-1 kazanan Arsinspor grubu şampiyonlukla tamamlayarak 3’üncü Lig baraj maçı oynamaya hak kazandı.