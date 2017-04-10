Korsika'da zafer Neuville'nin

Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Korsika’da yapılan sezonun dördüncü ayağında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Yarışta seneye hızlı bir giriş yapan ancak yaptığı kazalar nedeniyle istediği seviyeye ulaşamayan Thierry Neuville ipi göğüsledi. Sürücüler klasmanı lideri Sebastian Ogier ise dokuzuncu etapta sorun yaşadı ve beklenmedik şekilde ikinci sırada kaldı. Üçüncülüğü ise Danii Sordo elde etti.



Yarışı Neuville kazanınca sezon genelinde yaşanan çekişme bir kez daha gözler önüne serildi. Bu sezon dört yarışın hepsini de farklı pilotlar kazanmış oldu. Sürücüler klasmanında ise Red Bull sporcusu Ogier liderliğini sürdürdü. 88 puanlı Fransız pilotu 75 puanla Jari-Mati Latvala takip etti. Üçüncü sırada ise 54 puanlı Neuville var.



Şampiyonanın bir sonraki ayağı ise 27-30 Nisan tarihleri arasında Arjantin’de yapılacak.