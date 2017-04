Igor Tudor'dan özel açıklamalar

Igor Tudor, birçok sorun olduğunu ancak bunları kamuoyuna açıklamak istemediğini söyledi.



İşte Igor Tudor röportajından önemli başlıklar:



Buraya geldiğimde benim için önemli olan, çalışmak için ve mücadeleye hazır bir takım görmekti. Elbette ki birçok problem de vardı. Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada bitiren, bu sezon ilk iki sırada olması gereken ama olmayan bir takım vardı. Bütün sorunları kamuoyuna açıklayamam. Bu sorunları kendi içimizde çözmemiz gerekiyor ve bunun üzerine çalışıyoruz. İnanıyorum ki ciddi bir aşama kaydettik ama hala devam eden problemler var.



'BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ VAR'



Bazı kural ve davranışlarda değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Açıkçası, oyuncuların biraz daha baskı görmeye ve desteklenmeye ihtiyacı var. Eğer bir yerde çok fazla rahat bir ortam varsa o zaman performansınız düşük oluyor. Bu benim düşüncem. Bu söylediklerim sadece oyuncular için değil teknik direktörler için de geçerli. Ama bu değişiklikler için biraz zamana ihtiyacımız var.







'YENİ SEZON PLANLAMALARI İÇİN KONUŞUYORUZ'



Yeni sezonun planlamasını yapmak işimizin bir parçası... Sezonunun bitimine iki aydan daha az bir süre kaldı. Hemen hemen her gün, direktörlerimizle, ilgili birimlerimizle yeni sezon planlamaları için konuşuyoruz. Tabii ki amacımız bu sezonu en iyi yerde bitirmek ama bunu yaparken de yeni sezonun planlamasını ihmal edemeyiz.



'TAKIMDAN AYRILACAK OYUNCULAR OLACAK'



Takımdan ayrılacak olan oyuncular olacak. Yeni sezonda bizi şampiyonluğa taşıyacak kaliteli oyuncular arıyoruz. Lider özelliği olan, iyi bir mantaliteye sahip, kaliteli oyuncuları belirleyip yeni sezonda şampiyon olmayı amaçlıyoruz.







'ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ'



Yıldız oyuncular tabii ki iyi oyunculardır ama iyi oyuncular her zaman yıldız olmak zorunda değil. Transfer için her yerde araştırmalar yapıyoruz. Büyük oyuncuları herkes takımında görmek ister. Ben de büyük oyuncularla çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Kaç tane oyuncuyla ilgilendiğimizi size söyleyemem ama gerçekten çok önemli değişiklikler yapacağız.



MANDZUKİC SORUSU



Mandzukic'i kim takımında görmek istemez ki? Çok iyi yeteneklere sahip, aynı zamanda çok iyi bir takım oyuncusu. Her zaman skora katkı veriyor. Bunun cevabını vermek çok kolay. Böyle bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister.