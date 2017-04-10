Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralık olarak giden Gökhan Töre ile Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de görev yapan Mevlüt Erdinç, Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu için oy kullandı.



Gökhan Töre ve Mevlüt Erdinç oy kullandıkları anın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.



Gökhan Töre yaptığı paylaşıma 'Oyumuzu kullandık. Herkese mutlu haftalar dilerim' açıklamasında bulunurken, Mevlüt Erdinç ise 'Oyumuzu kullandık. Kararımız net' ifadelerine yer verdi.















