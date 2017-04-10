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Galatasaray'da kimin heykeli dikilmeli?

Rasim Ozan Kütahyalı, 'Galatasaray Aziz Yıldırım'ın heykelini dikmeli' dedi.

Spor / 10 Nisan 2017 Pazartesi 00:56
Galatasaray'da kimin heykeli dikilmeli?
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Beyaz Futbol'un cumartesi günü yayınlanan bölümünde Sinan Engin'in, 'Beşiktaş taraftarı Atiba'nın heykelini dikmeli' sözleri çok konuşulmuştu.

Bu sözler son yayınlanan bölümde Beyaz Fubol'da tekrar gündeme gelince 3 büyükler için bazı isimler dillendirildi.

Bu yorumların en çarpıcı olanı ise Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, 'Galatasaray en büyük başarıları onun döneminde kazandı' dediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaraylılar tarafından heykeli dikilmesi gerektiğini söyledi.


'GALATASARAY'I BİR NUMARA YAPAN AZİZ YILDIRIM'DIR'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe taraftarını kızdıran o sözleri;

Benim çocukluğumda Fenerbahçe'nin 12 Galatasaray'ın 8 şampiyonluğu vardı. Fenerbahçe'den geriye düşmüş bir Galatasaray vardı. Bu açık nasıl kapanır diye düşünürdük. Galatasaray bazı aşamalar geçirdi.Fakat ezeli rekabet öne geçmeliydik. Uzun süre Fenerbahçe'nin şampiyonluğu daha çoktu. Bu dönem tek bir kişi sayesinde Galatasaray lehine döndü. O kişinin Galatasaray'a tam da Galatasaray Lisesi'nin önüne kulübün tesislerinin ortasına heykeli dikilmelidir. O heykel Aziz Yıldırım'ın heykelidir. Son 18 senede Galatasaray'ın 9-10 şampiyonluğunu temin eden, Galatasaray'ı bir numara yapan Aziz Yıldrım'dır.

FenerbahçeBeyaz FutbolRasim Ozan KütahyalıSinan EnginAziz Yıldırım


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